اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بنسبة 0,6% في الربع الثالث

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نما اقتصاد كوريا الجنوبية بأقل من 1% للربع السنوي الثاني على التوالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في الربع الثالث من هذا العام ما يقرب من 400,2 تريليون وون، أي حوالي 350 مليار دولار، بزيادة نسبتها 0,6% مقارنة بالربع الثاني.وارتفع النمو على أساس ربع سنوي بنسبة 1% في الربع الأول بعد أن تقلص بنسبة 0,2% في الربع السابق، لكنه ظل في مستوى أقل من 1% لمدة ربعيْن سنويين متتاليتين.وبالمقارنة مع العام الماضي، نما الاقتصاد الكوري 2% في الربع الثالث، مسجلاً أقل معدل نمو سنوي منذ عام 2009.كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات في قطاع البناء انخفضت بنسبة 6,7%، مسجلة أقل مستوى خلال 20 عامًا، أي منذ الربع الأول من عام 1998.وزادت الصادرات بنسبة 3,9%، كما زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 0,5%.