الرئيس مون يؤكد أن زيارة كيم إلى سيول ستعزز جهود نزع السلاح النووي

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شدد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على ضرورة التأكد من أن الزيارة المتوقعة من قبل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى سيول سوف تعزز جهود نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتؤدي إلى المزيد من التقدم في هذا الاتجاه.وأدلى الرئيس الكوري الجنوبي بهذا التصريح أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة وزراء نيوزيلاندا "جاسيندا آردرن" بعد إجراء مباحثات ثنائية فى مدينة "أوكلاند".وأعرب الرئيس "مون جيه إين" عن أمله في أن تؤدي الزيارة المرتقبة للزعيم الكوري الشمالي إلى سيول، إلى تعزيز جهود نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية وإحراز المزيد من التقدم في جهود إحلال السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة يمكن أن تتحقق في غضون هذا العام.