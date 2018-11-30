ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2% في نوفمبر

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ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 2% على أساس سنوي لمدة شهرين متتاليين.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 104,73 نقطة في نوفمبر، بانخفاض 0,7% مقارنة بالشهر الأسبق.لكن المؤشر سجل نمواً سنوياً بنسبة 2% في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ظل في نطاق 1% لمدة 12 شهراً، من أكتوبر من العام الماضي إلى سبتمبر من هذا العام.وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع كان مدفوعا بشكل رئيسي بأسعار المنتجات الزراعية والسمكية، التي ارتفعت بنسبة 7,5% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي.كما ارتفعت أسعار المنتجات النفطية بنسبة 6,5%، نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1,5%.