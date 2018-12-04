الحزب الحاكم يدافع عن مساعد رئاسي كبير

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تصاعدت الخلافات الحزبية اليوم الثلاثاء حول مصير أحد كبار مساعدي الرئيس، في أعقاب المخالفات التي ارتكبها مسؤولون في الرئاسة.وواصل الحزب الديمقراطي الحاكم دفاعه عن كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون المدنية "تشو كوك"، متهمًا المعارضة بشن هجوم سياسي ضده لأنه يقود الإصلاحات القضائية في إدارة "مون جيه إين".وقال الحزب الحاكم إن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لدعم "تشو" للوصول إلى الحقيقة في فضيحة إرسال موظفين إلى مكتب الرئاسة لتفتيش الوزارات الحكومية.ومن جانبه واصل حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي دعوته إلى إقالة "تشو"، قائلًا إنه أخفق في الوفاء بواجباته الثلاثة المتمثلة في التحقق من الموظفين ومراقبة الفساد وتأسيس الانضباط داخل الخدمة العامة.وردًّا على بيان رئيس الحزب الحاكم الذي قال إن المخالفات التي وقعت كانت مخالفات فردية، حث الحزب المعارض الحكومة على أن تكون أكثر حذرًا في اختيار أعضائها.