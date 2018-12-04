المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء يعيد التأكيد على النمو القائم على الدخل

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قال المرشح الذي اختاره الرئيس "مون جيه إين" لتولي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية إن هدف سياساته هو بناء مجتمع يتسع للجميع ويعتمد على النمو الابتكاري والاقتصاد العادل.وفي جلسة التأكيد البرلمانية التي انعقدت اليوم الثلاثاء، أوضح "هونغ نام كي" موقفه من السياسات الاقتصادية، حيث قال إنه على الرغم من الجدل الدائر حول مبادرة النمو التي تقودها الحكومة، فإن النمو الشامل للجميع هو الخيار النهائي لحل قضايا توزيع الدخل واتساع الفجوة في الثروة.وقال "هونغ" أيضا إن الحكومة ستعدل وتيرة زيادة الحد الأدنى للأجور، معترفًا بأن بعض السياسات الحكومية تجاوزت توقعات الجمهور وتحتاج إلى المراجعة.وأوضح المرشح "هونغ" أنه بدءًا من العام القادم سيتم تحديد مقدار رفع الحد الأدنى للأجور بالنظر إلى استجابات السوق والقدرة المالية لأصحاب العمل والتداعيات الاقتصادية لهذا القرار.وأشار "هونغ" إلى أنه على الرغم من تحسن الاستهلاك والزيادة في الصادرات، فإن الاقتصاد يمر بحالة صعبة بسبب تباطؤ الاستثمار والتراجع في العمالة، إلى جانب بطء توزيع الدخل.