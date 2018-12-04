تعاون بين كي بي إس ومعهد سيجونغ في تعليم اللغة الكورية بالخارج

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قررت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" التعاون مع مؤسسة معهد الملك سيجونغ من أجل ترويج اللغة والثقافة الكورية في الخارج.وقال معهد سيجونغ اليوم الثلاثاء إن الجانبين وقعا اتفاقًا يسمح للمعهد باستخدام برامج كي بي إس لتدريس اللغة الكورية في 172 مدرسة في 56 دولة حول العالم، ابتداءً من العام القادم.وسوف تقدم شبكة "كي بي إس" البرامج التي ينتجها القسم الدولي، كي بي إس ورلد، وكي بي إس ورلد 24.يشار إلى أن معهد الملك سيجونغ هو وكالة عامة تابعة لوزارة الثقافة، وهو المكلف بالإشراف على تعليم اللغة الكورية في الخارج، أما كي بي إس ورلد فهي قناة متعددة اللغات تبث برامج تليفزيونية وعروضا ترفيهية إلى 108 دول حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وروسيا.