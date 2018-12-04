القمر الصناعي الكوري نيكست سات-1 يدخل بنجاح إلى مداره

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أكدت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء أن القمر الصناعي الكوري الجنوبي الصغير، الذي تم إطلاقه من قاعدة جوية أمريكية، قد دخل إلى مداره بنجاح وهو يعمل الآن بصورة طبيعية.وكان القمر الصناعي "نيكست سات-1" من بين 64 قمرًا صناعيًّا أطلقت من قاعدة فاندينبيرغ الجوية في كاليفورنيا في قت سابق من اليوم، وقد تم نشرها في مداراتها حول الأرض من خلال الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة الفضاء الأمريكية الخاصة "سبيس إكس".وسيخضع القمر الصناعي الذي طوره المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا لعملية اختبار لمدة 3 أشهر، قبل أن يبدأ مهمته الرسمية في فبراير.ويزن القمر الصناعي 100 كيلوغرام، وتتمثل مهمته الرسمية في مراقبة الإشعاعات الفضائية ورصد الأسعة تحت الحمراء على مدار العامين القادمين.