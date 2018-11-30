رابطة رياض الأطفال الخاصة تقترح التفاوض مع الحكومة

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دعت رابطة رياض الأطفال الخاصة في كوريا الجنوبية، والتي كانت هددت بإغلاق أبوابها بعد موافقة البرلمان على مشروعات قوانين لإصلاح نظام رياض الأطفال الخاصة في البلاد، دعت الحكومة إلى التفاوض.وأعلنت الرابطة أنها ستبذل كل ما في وسعها لتضييق فجوة الخلافات مع الحكومة، حتى يتسنى لرياض الأطفال الخاصة تحقيق المصلحة العامة والوفاء بمسؤولياتها.وتطالب الرابطة بالاستقلالية في المناهج الدراسية، ودفع رسوم مقابل استخدام ممتلكاتها الخاصة في الخدمات العامة، وخطة خروج مناسبة لرياض الأطفال التي ترغب في الإغلاق.وقال ممثل عن الرابطة إنها تريد من الحكومة شراء مقر وممتلكات ومرافق رياض الأطفال الخاصة التي ترغب في الإغلاق في المناطق التي تخطط الحكومة أن تفتتح فيها روضة أطفال عامة.كما قالت الرابطة إنها على استعداد لتطبيق نظام المحاسبة "إديو فاين" الحكومي، إذا تم فصل المحاسبة جزئيًّا لمراعاة الطبيعة الخاصة لروضات الأطفال الخاصة.