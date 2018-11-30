إطلاق ثاني قمر كوري جنوبي للطقس بنجاح

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تم بنجاح إطلاق ثاني قمر صناعي كوري جنوبي ثابت بالنسبة للأرض من أجل مراقبة الطقس، وذلك من مركز فضاء فرنسي في أمريكا الجنوبية اليوم الأربعاء.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن القمر الصناعي متعدد الأغراض "تشوليان -2 إيه" قد انطلق على متن مركبة الإطلاق "آريان 5" من مركز "غيانا" الفضائي في الساعة 5:37 من صباح اليوم.وأضافت الوزارة أن القمر الصناعي نجح في الاتصال الأولي بالمحطة الأرضية في مدينة "دونغارا" في أستراليا بعد حوالي 40 دقيقة من الإطلاق.وسوف يجري "تشوليان -2 إيه"، الذي طوره معهد أبحاث الطيران الكوري، عمليات اختبار لمدة ستة أشهر، قبل أن يقوم بتقديم معلومات عن الطقس فوق شبه الجزيرة الكورية بدءاً من شهر يوليو من العام القادم.