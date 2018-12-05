مصرع شخص وإصابة 23 في انفجار أنبوب تدفئة في غويانغ

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انفجر انبوب للتدفئة مساء أمس الثلاثاء فى مدينة "غويانغ"، التي تقع إلى الشمال من العاصمة الكورية الجنوبية سيول، مما أسفر عن مصرع شخص واحد وإصابة 23 آخرين.وقالت الشرطة إن أنبوبا للمياة الساخنة تحت الارض بالقرب من محطة "بيك صوك" على خط مترو الانفاق رقم 3، قد انفجر في حوالي الساعة 8:40 مساء، مما تسبب فى انبعاث كمية كبيرة من الماء الساخن والبخار.وقد عثر المحققون على جثة شخص يبلغ من العمر 69 عاما داخل سيارة في موقع الحادث.وقالت الشرطة إن 23 من المشاة الذين كانوا بالقرب من موقع الحادث قد نقلوا أيضا إلى المستشفى بعد إصابتهم بحروق مختلفة، من بينهم اثنان في حالة خطيرة.وقالت مؤسسة كوريا للتدفئة إنه اعتبارا من منتصف ليلة الثلاثاء، تم وقف التدفئة في المنطقة لنحو 28 أسرة هناك، لكن الشركة ستكمل أعمال الترميم اليوم الأربعاء.