بولتون يقول إن عدم وفاء كوريا الشمالية بالتزاماتها يتطلب عقد قمة ثانية

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" إن الرئيس "دونالد ترامب" يعتقد أنه يجب أن يتم عقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لأن "كيم" لم يلتزم بتعهداته التي قطعها خلال أول قمة بين الجانبين.وقال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن "بولتون" أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر المجلس التنفيذي السنوي لصحيفة "وول ستريت جورنال"، في واشنطن، أمس الثلاثاء.وأضاف "بولتون" أن الولايات المتحدة ستمضي قدما نحو عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم في أوائل العام القادم، أملا في إحراز المزيد من التقدم. وشدد المسؤول الأمريكي على أن إدارة "ترامب" لن تقوم برفع العقوبات الاقتصادية على بيونغ يانغ حتى يتم نزع سلاحها النووي.وأشار تقرير شبكة "سي إن إن" إلى أن تعليقات مستشار الأمن القومي الأمريكي تؤكد عدم إحراز تقدم في جهود إخلاء كوريا الشمالية من سلاحها النووي بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه، وهو ما تطالب به واشنطن، وذلك على الرغم من تأكيدات "ترامب" على دفء علاقته مع "كيم".