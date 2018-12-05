اتحاد عُمّال هيون ديه موتورز يبدأ إضرابًا اعتراضا على مشروع كوانغ جو

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بدأ اتحاد عمال شركة "هيون ديه موتورز" إضرابًا عامًا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء احتجاجًا على خطة لبناء مصنع جديد لصناعة السيارات في مدينة "كوانغ جو" ضمن الجهود الرامية إلى خلق وظائف جديدة.وأصدر اتحاد عمال "هيون ديه" التابع للاتحاد الكوري للمعادن، ضمن الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، بيانا أمس الثلاثاء، أعلن فيه عن هذه الخطة.وقال الاتحاد إنه سيعقد اجتماعا اليوم الأربعاء لتحديد مستوى وجدول أعمال الإضراب من أجل الاحتجاج على خطة حكومة مدينة "كوانغ جو" لبناء مصنع وخلق 12 ألف وظيفة جديدة هناك.وينطوي ما يسمى بـ"مشروع كوانغ جو" بشكل أساسي على توظيف المزيد من العمال بنصف الأجر الذي يتقاضاه عمال "هيون ديه" حاليا، مع تقديم حكومة مدينة "كوانغ جو" بعض الحوافز والإعانات.