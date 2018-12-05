كوريا الجنوبية ترفع القيود عن بعض مناطق الحماية العسكرية

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رفعت حكومة كوريا الجنوبية القيود عن أكثر من 330 مليون متر مربع من مناطق الحماية العسكرية، وهو ما يعد أكبر تعديل في هذا الصدد منذ عام 2007.وقالت وزارة الدفاع الكورية اليوم الأربعاء إنها عقدت اجتماعًا الشهر الماضي قررت فيه رفع القيود عن مناطق الحماية العسكرية بالقرب من المنشآت العسكرية، على مساحة تقدر بنحو 337 مليون متر مربع من الأرض بشكل إجمالي.وتمثل المناطق التي تم رفع القيود عنها ما يعادل 3,8% من إجمالي مناطق الحماية العسكرية في كوريا الجنوبية. وتقع معظم هذه المناطق بالقرب من منطقة الحدود بين الكوريتين، حيث يوجد 63% منها في مقاطعة "كانغ وان"، و33% منها في مقاطعة "كيونغ كي".وعلى وجه الخصوص تم رفع القيود عمّا يقرب من 200 مليون متر مربع من الأرض في مدينة "هوا تشون" بمقاطعة "كانغ وان"، أي ما يعادل 58% من المساحة الكلية التي تم رفع القيود عنها، من أجل الاستخدام المدني.