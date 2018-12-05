المكتب الرئاسي ينفي تقريرا إعلاميا حول زيارة كيم جونغ أون

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نفى مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية تقريراً إعلامياً محلياً قال إن المكتب الرئاسي اقترح أن يزور الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيول لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 18 وحتى 20 من ديسمبر.وقال كبير مساعدي الرئيس للشؤون الإعلامية "يون يونغ تشان" للصحفيين في رسالة نصية اليوم الأربعاء، إنه لا صحة لما ورد في تقرير صحفي بشأن اقتراح رحلة "كيم" إلى سيول، واشار إلى أن زيارة "كيم" قد تتم في غضون هذا العام أو في أوائل العام القادم، كما ذكر الرئيس "مون جيه إين"، وأن القرار في هذا الشأن يعتمد على كوريا الشمالية.وفي وقت سابق من اليوم، قال تقرير نشرته صحيفة "دونغ آه إيل بو" اليومية إن المكتب الرئاسي اقترح على بيونغ يانغ أن يزور "كيم" سيول يوم 20 ديسمبر.