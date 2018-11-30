الكشف عن اتصالات غير رسمية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

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اتضح أن "أندرو كيم" رئيس قسم الشؤون الكورية في وكالة المخابرات الأمريكية قد قام بزيارة غير معلن عنها إلى كوريا الجنوبية يوم 3 من هذا الشهر حيث التقى بـ3 مسؤولين كوريين شماليين بشكل سري في منطقة "بان مون جوم".ورغم عدم الكشف عن هوية أولئك المسؤولين الشماليين، إلا أن بعض التقارير تشير إلى أنه كان من بينهم نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي".وقد تبادل الجانبان الآراء حول الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي من المتوقع عقدها في بداية العام القادم، وجدول أعمال ومكان وموضوعات المباحثات عالية المستوى التي ينتظر أن تعقد قبل القمة.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد قال للصحفيين في الأول من هذا الشهر إنه يتوقع عقد القمة مع الزعيم الكوري الشمالي في شهر يناير أو فبراير من العام القادم، وأن هناك ثلاثة أماكن مرشحة لاستضافتها.ومن المعتقد أيضا أن الجانبين ناقشا سبل تفكيك المنشآت النووية في منطقة يونغ بيون الكورية الشمالية وكيفية التصريح والتدقيق النووي، وإجراءات تأمين النظام الكوري الشمالي التي سيتخذها الجانب الأمريكي مقابل ذلك.تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة كانتا قد اتفقتا على عقد مباحثات عالية المستوى بين نائب رئيس اللجنة العليا لحزب العمال الكوري الشمالي ووزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم 8 من هذا الشهر، لكنهما أجلا المباحثات ولم يحددا موعدا جديدا لها حتى الآن.