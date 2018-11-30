أحزاب المعارضة الصغيرة تتظاهر من أجل تطبيق نظام التمثيل النسبي

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دعت أحزاب "الإصلاح المستقبلي" و"الديمقراطية والسلام " و"العدالة" المعارضة الصغيرة إلى تطبيق نظام التمثيل النسبي المختلط، وانتقدت الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، واتهمتهما بالجشع، وهو ما يعرقل الإصلاحات السياسية.وقال حزب السلام إنه إذا تحالف الحزبين الكبيرين من خلال مشروع الميزانية، فسوف يكون تحالفا فاسدا، بينما هدد حزب العدالة بأنه سيربط بين تطبيق نظام الانتخابات والموافقة على مشروع الميزانية.ويعني ذلك أنه يمكن التعامل مع مشروع الميزانية بشرط موافقة المعسكرين الحاكم والمعارض على تطبيق نظام التمثيل النسبي المختلط على الأقل إذا لم تتمكن الأحزاب من الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات نظرا لضيق الوقت المتاح من الدورة البرلمانية الحالية التي ستنتهي يوم 9 من هذا الشهر.لكن الحزب الديمقراطي الحاكم يصر على رفض التعامل مع هاتين القضيتين في آن واحد.وقد بدأت الأحزاب المعارضة الصغيرة الثلاث مظاهرات إلى أجل غير محدد حتى يتم الاتفاق على نظام التمثيل النسبي المختلط.وفي هذا السياق، تنظم مظاهرات اليوم أمام مقر الرئاسة للمطالبة بعقد محادثات بين الرئيس "مون جيه إين" وزعماء الأحزاب السياسية الخمسة.