البرتغال أكثر وجهة سياحية يهتم بها الكوريون

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تبين أن البرتغال والمجر أكثر الوجهات السياحية التي زاد اهتمام المسافرين الكوريين بها خلال السنة الأخيرة.جاء ذلك في تقرير تضمن نتائج مسح أجرته مؤخرا شركة "سكاي سكانر" للسياحة والسفر على الإنترنت، للتعرف على أكثر الأماكن السياحية الخارجية التي بحث عنها المسافرون الكوريون عبر الإنترنت في الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى شهر سبتمبر من هذا العام، حيث اتضح أن البرتغال احتلت المركز الأول، بعد أن زاد حجم البحث عنها بواسطة الكوريين بنسبة 93% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.وجاءت المجر في المركز الثاني بزيادة 74%، ثم جاءت فيتنام بـ46 %، والنمسا بـ44% وروسيا بـ42% في المراكز التالية بالترتيب.وقال التقرير إن هذه النتائج جاءت متامشية مع ارتفاع قيمة التوازن بين العمل والحياة في كوريا وتنويع المقاصد السياحية الطويلة إلى جنوب وشرق أوربا بدلا من أوربا الغربية.كما جاء ذلك أيضا نتيجة لتأثر الكوريين ببعض البرامج التلفزيونية التي تم من خلالها تقديم بعض الأماكن السياحية المشهورة في تلك البلدان.