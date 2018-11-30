الأمم المتحدة تحتاج إلى 111 مليون دولار لمساعدة كوريا الشمالية

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قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوضح أن المبلغ المطلوب لتقديم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية خلال العام القادم يصل إلى 111 مليون دولار.وأضاف التقرير أن الشركات التي توفر مواد الإنقاذ اللازمة لا ترغب في إبرام العقود ذات الصلة بسبب عقوبات مجلس الأمن الدولي والعقوبات الفردي الأخرى على كوريا الشمالية، موضحا أن تكاليف نقل الإمدادات ارتفعت نتيجة لارتفاع تكاليف نقل وحفظ المعونات وارتفاع تكاليف الوقود في كوريا الشمالية.كما أشار التقرير إلى أن ما تلقته الأمم المتحدة من أموال مخصصة للمساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية في عام 2004 قد بلغت 300 مليون دولا، لكن هذا الرقم انخفض بشدة إلى 26 مليونا و200 ألف دولار هذا العام، أي إلى أقل من العُشر، خلال الـ14 سنة الماضية.وأضاف التقرير أن كوريا الشمالية شهدت تدهورا أكثر في مجال المياه والنظافة والأمن الغذائي وقال إن حجم النقص الغذائي في كوريا الشمالية سيزيد بنسبة 11% هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي.