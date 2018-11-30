وزير الخارجية الكوري الشمالي يلتقي بالرئيس السوري

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زار وزير الخارجية الكوري الشمالي "لي يونغ هو" دمشق أمس، حيث التقى بالرئيس السوري "بشار الأسد".يذكر أن كوريا الشمالية وسوريا دولتان متحالفتان.ونقل الوزير الكوري الشمالي رسالة شفوية من الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" أعرب فيها عن تأييده للنظام السوري وتهنئته بالانتصار على الإرهاب.وقالت وكالة أسوشيتدبرس للأنباء إن الوزير "لي" أكد على أن كوريا الشمالية وسوريا تواجهان نفس العدو، وطالب بتعزيز التعاون بين البلدين.وردا على ذلك قال الرئيس الأسد إن الولايات المتحدة دولة معادية لسوريا وكوريا الشمالية، حسبما أفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء.وكان الوزير الكوري الشمالي قد التقى أيضا بنظيره السوري "وليد المعلم" حيث أعرب عن شكره إلى الحكومة السورية لمعارضتها العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية.وقال بعض المراقبين إن زيارة الوزير "لي" إلى دمشق تستهدف مناقشة الاستعدادات لزيارة الرئيس السوري إلى كوريا الشمالية.وكانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية قد قالت إنه من المتوقع أن يقوم الرئيس السوري بزيارة إلى بيونغ يانغ.