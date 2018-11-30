بي تي إس تحتل المركز الثامن في قائمة بيلبورد

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اختيرت فرقة "بي تي إس" الكورية لتكون من بين أبرز المطربين هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية.وكشفت قناة "بيلبورد آر كيه" المتخصصة في الموسيقى الأمريكية الشعبية عن نتائج مسح أكثر الأغاني شعبية لهذا العام عبر موقعها على الإنترنت، حيث احتلت الفرقة الكورية المركز الثامن في مجال "أبرز الفنانين" من حيث الشعبية والإنجازات.ويتم ترتيب أبرز الفنانين اعتمادا على عدد مرات الإذاعة وحجم بيع الاسطوانات الموسيقية والمصادر الموسيقية إلى جانب نتائج جدول أكثر الأغاني شعبية في الولايات المتحدة خلال عام واحد.وقد سبق للفنان الكوري ساي أن احتل المركز 56 في القائمة في عام 2013، ليصبح أول فنان كوري في هذا المجال.وفي العام الماضي احتلت فرقة بي تي إس المركز العاشر لتظهر لأول مرة في الجدول ثم تقدمت هذا العام بمركزين لتحتل المركز الثامن.بالإضافة إلى ذلك، احتلت الفرقة المركز الأول في مجالات "الفنان المستقل" و"أكثر الفنانين شعبية اجتماعيا" و"فنان الألبوم العالمي"، مما أثبت شعبيتها الواسعة.