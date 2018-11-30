استئناف المفاوضات الكورية الصينية اليابانية حول اتفاقية التجارة الحرة

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تقرر استئناف المفاوضات الرسمية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول شمال شرق آسيا الثلاث، لأول مرة منذ 8 أشهر.وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية بأن الجولة الرابعة عشرة من هذه المفاوضات الرسمية ستعقد في العاصمة الصينية بكين بدءا من اليوم وعلى مدار يومين.ويحضر المفاوضات عن الجانب الكوري وزير الاقتصاد "يو ميونغ هي"، ونائب وزير التجارة الصيني "وانغ صو أو وان"، والمستشار المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية اليابانية "ياماجاكي كازيوكي".تجدر الإشارة إلى أن الجولة الثالثة عشرة من هذه المفاوضات كانت قد عقدت في سيول في شهر مارس الماضي.وتنوي البلدان الثلاث خلال هذه المفاوضات استعراض التطورات في المجالات الرئيسية بما فيها انفتاح سوق السلع والخدمات وسبل التعاون فيما بينها لتسريع المفاوضات في المستقبل.كما تخطط لإعادة التأكيد على الهدف من تحقيق مستوى تحرير أعلى للتجارة في المفاوضات حول اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة الإقليمية التي تشارك فيها الدول الثلاث.ويذكر أن اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة الاقليمية عبارة عن نظام تجاري بقيادة دول آسيان وبمشاركة 16 دولة، منها الدول الـ10 الأعضاء في آسيان، ودول شمال شرق آسيا الثلاث، إلى جانب أستراليا ونيوزيلاند والهند، وتجري حاليا مساع للتوصل إلى اتفاق بشأن انطلاقها في العام القادم.وتشهد المفاوضات الكورية الصينية اليابانية حول اتفاقية التجارة الحرة تباطؤا بسبب اختلاف الآراء بين الدول الثلاث حول المجالات الرئيسية، رغم مرور 5 سنوات على بدء المفاوضات، في مارس من عام 2013.