الكوريتان تتفقان على تقديم طلب مشترك لاستضافة أولمبياد 2032

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اتفقت الكوريتان على السعي إلى الاستضافة المشتركة للأولمبياد الصيفية لعام 2032، وقررتا التقدم بطلب مشترك في هذا السياق إلى اللجنة الأولمبية الدولية في منتصف شهر فبراير من العام القادم.وقال مسؤول في وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في سيول أمس إن الوزارة كانت تنوي التقدم بالطلب إلى اللجنة الدولية في أوائل شهر يناير من العام القادم إلا أن ظروف كوريا الشمالية لم تسمح بذلك، وأشار إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" أعرب عن أمله في أن تزور الكوريتان مقر اللجنة يوم الخامس عشر من شهر فبراير القادم.وبالتالي، من المتوقع أن تجري وزارة الرياضة الكورية الجنوبية مباحثات حول الزيارة إلى اللجنة الدولية مع نظيترها الكورية الشمالية، بحيث يضم وفد الكوريتين وزير الرياضة الجنوبي ونظيره الشمالي "كيم إيل كوك" وبعض المسؤولين في اللجنتين الأولمبيتين من الكوريتين.وكان الجانبان قد عقدا مباحثات رياضية في مكتب الاتصالات المشترك بين الكوريتين في كيسونغ بكوريا الشمالية يوم الثاني من الشهر الماضي حيث اتفقا على التقدم بطلب مشترك إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاستضافة الأولمبياد.ومن المتوقع أيضا أن يناقش الجانبان في أثناء زيارتهما إلى اللجنة الأولمبية الدولية مسألة تكوين فريق موحد من الكوريتين والدخول المشترك لمراسم افتتاح أولمبياد طوكيو لعام 2020.