الهدف المائة لسون هنغ مين في مسيرته الأوربية

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أحرز المهاجم الكوري الجنوبي "سون هنغ مين" في فريق توتنهام في الدوري الإنغليزي الممتاز هدفه المائة في مسيرته الأوربية.وفي مباراة فريقه ضد فريق ساوثامبتون على ملعب ويمبلي التي أقيمت في لندن أمس الأربعاء، سجل سون هدفا في الشوط الثاني ليتقدم الفريق بـ2 مقابل لا شيء، وانتهت المباراة لصالح توتنهام بـ3 - 1.وبهذا الهدف، أصبح سون ثاني لاعب كوري جنوبي يسجل 100 هدف أو أكثر في البطولات الأوربية، بعد "تشا بوم كون" الذي سجَّل 121 هدفًا خلال مسيرته الكروية في ألمانيا بين عامي 1978 و1989.وقد سجل "سون" 49 هدفًا لفريق هامبورغ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني، قبل أن ينتقل إلى توتنهام في عام 2015، الذي سجَّل لصالحه 51 هدفًا في جميع المنافسات.