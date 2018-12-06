سيول وواشنطن تؤجلان مناورات فرخ النسر العسكرية للعام القادم

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قررت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فعليًّا تعليق المناورات العسكرية المشتركة التي تقام في أوائل كل عام.ووفقًا لمصادر حكومية متعددة في سيول اليوم الخميس، قررت سيول وواشنطن إرجاء مناورات الحل الرئيسي من خلال المحاكاة بالكمبيوتر في مارس، وتعليق مناورات فرخ النسر.وقال مصدر مسؤول إن مناورات فرخ النسر عبارة عن تدريبات ميدانية مشتركة لقوات البلدين ومعداتها العسكرية، لكن القوات الأمريكية تخطط لعدم المشاركة في المناورات في العام القادم، مما سيؤدي إلى تعليق المناورات فعليًّا.كما وردت أنباء تفيد بأن الولايات المتحدة أعربت عن عزمها عدم إرسال قوات إلى المناورات وذلك من أجل تيسير الحوار الذي تجريه مع بيونغ يانغ وخلق أجواء إيجابية للقمة الثانية المقررة بين البلدين.