محكمة تصدر قرارا بشأن اعتقال قضاة المحكمة العليا السابقين

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من المقرر أن تصدر محكمة سيول المركزية قرارا حول ما إذا كان سيتم اعتقال قاضيين سابقين في المحكمة العليا، بسبب تورطهما المزعوم في فضيحة تتعلق بإساءة استخدام السلطة، تحت قيادة رئيس المحكمة العليا السابق يانغ سونغ تيه.وسوف تعقد محكمة سيول جلسات استماع اليوم الخميس لمراجعة طلب الادعاء بإصدار مذكرة توقيف لكل من "بارك بيونغ ديه" و"كو يونغ هان"، اللذين وجهت إليهما اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة، من بين آخرين.وقد تم تعيين القاضيين اللذين سيحكمان في القضية في منصبيهما بعد ظهور فضيحة إساءة استغلال السلطة في القضاء، ولم تكن لديهما أي علاقة بالمشتبه بهم حيث لم يعملا في إدارة المحكمة الوطنية، وهي الهيئة الإدارية للمحكمة العليا.ويُتهم "بارك" و"كو"، وهما المديران السابقان في إدارة المحكمة الوطنية، بالتدخل في المحاكمات من أجل الضغط على مكتب الرئاسة في عهد "بارك كون هيه"، لإنشاء محكمة استئناف منفصلة، تحت قيادة "يانغ".كما يُشتبه في قيامهما بإدراج بعض القضاة في القائمة السوداء الذين انتقدوا إدارة المحكمة أو بعض الإجراءات المعينة بين عامي 2014 و2017.