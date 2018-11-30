وزير الخارجية الكوري الشمالي يزور الصين اليوم

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يقوم وزير الخارجية الكوري الشمالي "لي يونغ هو" بزيارة إلى الصين اليوم، حيث يتوقع أن يتلقى توضيحا حول نتائج مباحثات القمة الصينية الأمريكية التي عقدت مؤخرا.وطبقا لمصادر في بكين، من المتوقع أن يصل وفد كوري شمالي يرأسه الوزير "لي" إلى مطار "سو أو دو" في بكين بعد ظهر اليوم بعد اختتام زيارة الوفد إلى كل من فيتنام وسوريا.ومن المنتظر أن يحضر الوزير "لي" مأدبة عشاء يقيمها نظيره الصيني "وانغ إيه"، كما سيجري الجانبان مباحثات خلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام.وكان الوزير "لي" قد أعلن في البداية أنه سيزور كلا من سوريا وفيتنام فقط، ويبدو أن زيارته المفاجئة إلى الصين جاءت نتيجة لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية في مباحثات القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" في الأول من هذا الشهر.وأوضحت المصادر أن السبب في إدراج الزيارة إلى الصين ضمن هذه الجولة رغم عدم التخطيط لها أصلا يرجع إلى تطابق المصالح بين الصين التي تسعى إلى ممارسة نفوذها من خلال توضيح نتائج مباحثاتها مع الولايات المتحدة، وكوريا الشمالية التي ترغب في كشف نوايا الولايات المتحدة.وأشارت المصادر إلى أن الموضوع الأساسي الذي يهم كوريا الشمالية في الوقت الحالي هو المفاوضات مع الولايات المتحدة، وتوقع أن تتخذ كوريا الشمالية قرارات نهائية بعد مراجعة نتائج مباحثات القمة الأمريكية الصينية الأخيرة من جهة، والقمة الكورية الجنوبية الأمريكية من جهة أخرى