الأمم المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى التخلي عن أسلحتها النووية

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وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على 3 قرارات جديدة، من بينها قرار يحث كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية.ويتناول القرار أوضاع عدم التسلح النووي وعدم الانتشار النووي في جميع أنحاء العالم من جهة، ويؤكد على مبدأ عدم التسلح النووي لكوريا الشمالية من جهة أخرى.وقد عقدت الأمم المتحدة اجتماعا لجمعيتها العامة في مقرها في نيويورك أمس، حيث وافقت على قرار التوصية بمعاهدة حظر التجارب النووية الشاملة بموافقة 183 صوتا ومعارضة صوت واحد، بينما امتنعت 4 دول عن التصويت.وكانت الدولة الوحيدة المعارضة هي كوريا الشمالية.تجدر الإشارة إلى أن استراليا طرحت مشروع القرار بالتعاون مع 60 دولة، وهو ينتقد بلهجة شديدة التجارب النووية الست التي أجرتها كوريا الشمالية منذ عام 2006 مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأعاد القرار التأكيد على موقف الأمم المتحدة الداعي إلى تخلي كوريا عن الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتدقيق ولا رجعة عنه، كما دعا كوريا الشمالية إلى الالتزام الشامل بقرارات مجلس الأمن بما فيها إلغاء البرنامج النووي وحظر التجارب النووية الإضافية، وأكد على أهمية الحل الدبلوماسي للقضية النووية، بما في ذلك المحادثات النووية السداسية.بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار "السلوك المشترك" الذي يعبر عن إرادة قوية للقضاء الكامل على الأسلحة النووية، وقرارا خاصا ببناء عالم خال من الأسلحة النووية.