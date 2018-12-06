كوريا تسجل فائضًا في الحساب الجاري للشهر الثمانين على التوالي

Photo : YONHAP News

سجل الحساب الجاري لكوريا الجنوبية فائضًا للشهر الثمانين على التوالي في شهر أكتوبر الماضي، بفضل الصادرات القوية.ووفقًا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل الفائض في الحساب الجاري 9.19 مليار دولار في شهر أكتوبر.وتراجع الفائض مقارنة بشهر سبتمبر، لكنه سجل زيادة حادة مقارنة بالعام الماضي، بلغت 5.72 مليار دولار.وبذلك استمرت كوريا الجنوبية في تحقيق فائض في الحساب الجاري منذ مارس من عام 2012.وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 28.8% على أساس سنوي، لتسجل 57.2 مليار دولار.وظل حساب الخدمات في المنطقة الحمراء، حيث سجل عجزًا بقيمة 2,22 مليار دولار، كما سجل حساب السفر عجزا بـ950 مليون دولار، وهو أقل رقم شهري منذ نوفمبر 2016.