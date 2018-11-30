فريق التفتيش على السكك الحديدية يعود إلى كوريا الجنوبية

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عاد إلى سيول أمس الأربعاء الفريق الكوري الجنوبي المكون من مسؤولين وخبراء مشاركوا في إجراء مسح مشترك مع كوريا الشمالية على خطوط السكك الحديدية في الشمال.وخلال فحص خط "كيونغ أوي" البالغ طوله 400 كيلومتر، والذي يربط بين "كيسونغ" و"شين ويجو"، قال رئيس الفريق "إيم جونغ إيل" إن حالة الخط لم تكن أفضل ولا أسوأ من حالته منذ 11 عامًا.وأوضح أن القطارات يمكنها أن تتحرك على ذلك الخط بسرعة تتراوح بين 20 إلى 60 كيلومترا في الساعة.وسوف يظل القطار الكوري الجنوبي المستخدم في عملية المسح في الشمال، ليقوم بفحص خط "دونغ هيه" البالغ طوله 800 كيلومتر والذي يربط بين جبل كوم كانغ ونهر تومين.وتنوي كوريا الجنوبية تشكيل فريق جديد لعمليات التفتيش التي ستبدأ هذا السبت، وتستمر حتى 17 ديسمبر.كما تخطط الحكومة إلى إقامة احتفال كبير خلال هذا الشهر، احتفالًا بربط وتحديث خطوط السكك الديدية والطرق بين الكوريتين.