السفير الكوري الجنوبي إلى الأمم المتحدة يترأس ثلاث وكالات دولية

من المقرر أن يتولى سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة تشو تيه يول رئاسة ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة.وقد تم تعيين تشو في نيويورك أمس الخميس، كأمين عام تنفيذي لمجلس التعاون الإنمائي للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن تشو تم اختياره بالإجماع.وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها مسؤول من كوريا الجنوبية هذا المنصب، منذ أن دمجت الأمم المتحدة المكتب التنفيذي للوكالات الثلاثة في عام 1994.ويتألف المجلس التنفيذي من ممثلين عن 36 دولة، ويشرف على أنشطة الوكالات الثلاثة.