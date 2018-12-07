تمرير ميزانية 2019 اليوم الجمعة

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قالت الأحزاب السياسية المتنافسة إنها وافقت على تمرير خطة ميزانية الحكومة للعام المقبل اليوم الجمعة.وأعلن قادة التكتلات البرلمانية في الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي أمس الخميس عن ذلك الاتفاق مع وزير الاقتصاد والمالية كيم دونغ يون.لكن هذه الخطوة أثارت احتجاجًا قويًّا من أحزاب المعارضة الصغيرة، التي دعت إلى إصلاح التمثيل البرلماني مقابل تمرير الميزانية. ووصفت الأحزاب الصغيرة ذلك الاتفاق بأنه تواطؤ بين الحزبين الكبيرين.وقد اتفق الحزبان الكبيران على تمرير خطة الميزانية البالغة 470.5 تريليون وون، بشرط أن يتم تقليل المبلغ المخصص للمشروعات بقيمة 5 تريليون وون، بما في ذلك مبادرات خلق فرص العمل، وصندوق التعاون بين الكوريتين، وغيرهما من المشروعات.كما اتفق الطرفان على تقليص خطة الحكومة لتوظيف مسؤولين جدد في العام المقبل.واتفق الحزبان أيضًا على زيادة استحقاقات البطالة لتصبح 60% من الدخل المتوسط، وتمديد فترة الاستحقاقات لتصبح 270 يومًا.