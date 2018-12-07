وزيرا الخارجية الكوري والأمريكي يتفقان على التعاون في نزع السلاح النووي

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التقت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الخميس في واشنطن حيث اتفقت معه على التعاون الوثيق في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" إن الوزير الأمريكي "بومبيو" ونظيرته الكورية "كانغ" قد أكدا على متانة علاقات التحالف بين واشنطن وسيول، واتفقا على الحفاظ على التعاون الوثيق لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتحقق.كما قالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزيرين الكوري والأمريكي قد تبادلا الآراء حول المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والتطورات الأخيرة في العلاقات بين الكوريتين، وأكدا على أهمية الالتزام بالعقوبات الدولية، واتفقا على الاستمرار في التعاون المشترك لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.وأضافت أن الوزيرين اتفقا على تشجيع الوفدين الكوري والأمريكي اللذين يشاركان في المفاوضات الخاصة بتقسيم النفقات الدفاعية الجارية بين سيول وواشنطن لتحقيق نتائج جيدة ترضي الجانبين.