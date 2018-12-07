بناء منتزه لشركة بارامامونت للأفلام في مدينة إنتشون الكورية

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من المقرر أن يبدأ العمل في بناء منتزه لشركة "باراماونت" للأفلام في منطقة قريبة من مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية في العام القادم، بحيث يتم افتتاحه في شهر يونيو من عام 2022.وسيشمل المنتزه مسرحا خاصا للكي بوب، وفندقا فاخرا من مستوى خمس نجوم، ومركزا للمعارض وغيرها من المنشآت المختلفة، وسوف يتم بناء المنتزه بتكلفة تصل إلى 2.8 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 2.5 مليار دولار، ستستثمرها شركة "إنسباير" الأمريكية، على أن تكون مؤسسة مطار إنتشون هي الجهة المسؤولة عن توفير الأرض والبنية التحتية الأساسية والإجراءات الإدارية.ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في توفير حوالي 10 آلاف وظيفة جديدة وجذب 3 ملايين و600 ألف سائح أجنبي إلى المنتزه على أساس سنوي.