سيول وواشنطن تعقدان اجتماعا لمجموعة العمل

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عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الجمعة اجتماعا بالفيديو لمجموعة العمل الخاصة بتنسيق القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين والعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إنه قد تم في اجتماع اليوم تناول القضايا المتعلقة بالتطورات الأخيرة التي حدثت في العلاقات بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والقضايا الأخرى ذات الصلة بالتعاون بين الكوريتين ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وكان الاجتماع الأول لمجموعة العمل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد عقد يوم العشرين من شهر نوفمبر الماضي في واشنطن بمشاركة كل من المبعوث النووي الكوري "لي دو هون" والممثل الأمريكي الخاص بالسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغان".وأشار المراقبون إلى احتمال أن يكون قد تم في اجتماع اليوم بحث القضايا المتعلقة بمشروع ربط خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين، وإجراء عملية صيانة لموقع لم شمل الأسر المشتتة في منتجع جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية، بالإضافة إلى إمكانية منح إعفاء من العقوبات الدولية لمشروع تحديث حضانات الأشجار في كوريا الشمالية.