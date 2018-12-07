الحكومة تخطط لتغطية طبية كاملة للأطفال في سن ما قبل المدرسة

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تخطط الحكومة الكورية لتغطية طبية كاملة للأطفال في سن ما قبل المدرسة بهدف تقليل الأعباء عن الآباء.كما تخطط الحكومة لزيادة حجم الدعم المالي للأطفال الصغار وزيادة عدد الأطفال الذين يستفيدون من نظام الدعم المالي، وتقليل عدد ساعات العمل للنساء اللاتي يربين أطفالا، بالإضافة إلى زيادة عدد الرجال الذين يأخذون إجازة أبوة.جاءت هذه الخطة في تقرير صادر عن اللجنة الخاصة بمواجهة انخفاض عدد المواليد وزيادة الشيخوخة اليوم الجمعة، حيث قالت نائبة رئيس اللجنة "كيم سانغ هي" إن هذه الخطة تستهدف تشجيع الشباب على الزواج، وتحسين نوعية الحياة، والاستعداد لمواجهة الشيخوخة.