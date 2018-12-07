الفيلم الكوري احتراق ضمن قائمة أفضل الأفلام لعام 2018

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن ناقدة الأفلام "مانولا دارغيس" قد اختارت يوم الأربعاء الماضي الفيلم الكوري "احتراق" الذي أخرجه المخرج "لي تشانغ دونغ" كثاني أفضل الأفلام لعام 2018.وتحكي قصة الفيلم الذي تم الكشف عنه في شهر مايو الماضي، حول الغضب والظلام النفسي الداخلي للشباب.وقد نجح هذا الفيلم في التقدم إلى قسم المنافسة ضمن مهرجان "كان" للأفلام حيث جذب انتباها كبيرا على مستوى العالم.كما قامت مجلة "كاييه دي سينما" الفرنسية للأفلام مؤخرا بإدراج هذا الفيلم ضمن قائمة "أفضل عشرة أفلام في عام 2018".