موجة برد شديد تضرب معظم أنحاء كوريا

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انخفضت درجات الحرارة في معظم أنحاء كوريا الجنوبية إلى ما دون الصفر المئوي صباح اليوم الجمعة حيث بلغت درجة الحرارة 8.8 درجة مئوية تحت الصفر في سيول، و7.7 درجة تحت الصفر في إنتشون، و4 درجات تحت الصفر في ديجون، و2.5 درجة تحت الصفر في ديغو، في الساعة التاسعة من صباح اليوم.وبلغ الشعور الحقيق بالبرودة 15 درجة تحت الصفر في سيول وإنتشون صباح اليوم، ويرجع السبب في هذه البرودة إلى الرياح الشديدة القادمة من الشمال الغربي، التي اجتاحت معظم أنحاء البلاد.وتوقعت الأرصاد الجوية الكورية أن تستمر موجة الحرارة المنخفضة فيما تحت الصفر المئوي في المناطق الداخلية.