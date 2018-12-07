معدل تأييد الرئيس مون جيه إين يصل إلى أقل مستوياته منذ تنصيبه

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شهد معدل تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أقل مستوياته منذ تنصيبه.وطبقا لنتائح استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الرابع وحتى السادس من ديسمبر الجاري على 1002 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 49%، بانخفاض 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما نسبة المعارضة فقد بلغت 41%، بزيادة 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويرجع السبب في تراجع نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى تدهور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكوري وسياسات الحكومة الموالية لكوريا الشمالية .وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 40%، وتلاه كل من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بنسبة بلغت 17%، ثم حزب العدل 10%، وحزب الإصلاح المستقبلي 6%، وحزب السلام الديمقراطي 1%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.