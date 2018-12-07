تفاقم الموجة الباردة خلال عطلة نهاية الأسبوع

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اجتاحت أقوى موجة باردة حتى الآن في هذا الموسم جميع المناطق في كوريا الجنوبية.ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية، فقد بلغت درجة الحرارة العظمى في سيول 1.1 درجة مئوية أمس الجمعة، أي أقل بنحو 7 درجات مئوية عن المتوسط الموسمي في السنوات الأخيرة.ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر الزئبق في العاصمة إلى أقل من 11 درجة خلال اليوم السبت وغدًا الأحد لتبلغ درجة الحرارة الدنيا 11 درجة مئوية تحت الصفر، وستظل درجات الحرارة تحت الصفر خلال هذين اليومين.وفي ضوء تلك الأجواء، قالت وكالة الأرصاد الجوية إنها ستصدر تنبيهًا حول الموجة الباردة للمرة الثانية خلال هذا الشتاء، وذلك بعد الموجة الأولى يوم الثلاثاء الماضي، وسوف يمتد التنبيه إلى بعض المناطق المحيطة في مقاطعة كيونغي.كما قالت إنها ستصدر أول تحذير من الموجات الباردة في الموسم لبعض أجزاء كيونغي وكانغ وون.يتم إصدار تحذير بشأن الموجات الباردة إذا انخفضت درجات الحرارة الدنيا بأكثر من 15 درجة مئوية عن اليوم السابق وسجلت أقل من 3 درجة مئوية، أو إذا سجلت درجة الحرارة الدنيا أقل من 15 درجة تحت الصفر لأكثر من يومين.ويتم إصدار التنبيه إذا انخفضت درجات الحرارة أكثر من 10 درجات عن اليوم السابق وسجلت أقل من 3 درجات مئوية، أو إذا انخفضت درجات الحرارة لأدنى من 12 درجة مئوية لأكثر من يومين.