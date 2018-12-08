وزير خارجية الشمال: موقف الشمال لم يتغير بشأن نزع السلاح النووي

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قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو إن موقف بيونغ يانغ بشأن نزع السلاح النووي لم يتغير.ووفقًا لوزارة الخارجية الصينية، فقد اجتمع ري مع عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية وانغ يي في دار ضيافة الدولة في بكين أمس الجمعة، حيث شدد على جهود كوريا الشمالية لخلق بيئة سلمية تنفيذًا لما وصفه بأنه "قرار حاسم" لحزب العمال الحاكم.كما أشار إلى الظروف الهادئة في شبه الجزيرة الكورية، ناسبًا إياها إلى جهود الشمال، وأشاد بالتقدم في العلاقات بين الكوريتين، والقمة الأولى بين واشنطن وبيونغ يانغ، والتي صدر عنها بيان مشترك في يونيو الماضي.وقال إن الشمال يعمل بجدية من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وأضاف أن موقف بلاده لم يتغير فيما يتعلق بالسلام والاستقرار في المنطقة. كما أعرب عن أمله في أن تتحرك بيونغ يانغ وواشنطن في اتجاه واحد، على أساس الثقة المتبادلة.