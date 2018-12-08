بدء التفتيش المشترك على خط السكك الحديدية الشرقي لكوريا الشمالية

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بدأت عملية التفتيش المشتركة بين الكوريتين على خط دونغ هيه للسكك الحديدية، في شرق كوريا الشمالية، اليوم السبت.وقد أجرت الكوريتان سابقًا تفتيشًا مشتركًا على الخط الغربي للسكك الحديدية، وذلك استعدادًا لمشروع ربط خطوط السكك الحديدية بين البلدين.وقالت وزارة التوحيد في سيول إن فريق المفتشين الجنوبيين قد غادر إلى الشمال في حافلة صباح اليوم السبت.وسوف ينضم الفريق إلى نظيره الشمالي، للتحرك من جبل كوم كانغ إلى أنبيون، لإجراء التفتيش المشترك.ثم سيستقل الفريق المشترك القطار إلى نهر تومين، في الطرف الشمالي الشرقي من البلاد، مع استمرار عمليات التفتيش.وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتحرك فيها قطار كوري جنوبي على الخط الذي يربط بين كوم كانغ ونهر تومين، منذ تقسيم الكوريتين بعد الحرب الكورية.وسوف يعود فريق التفتيش إلى الجنوب في السابع عشر من ديسمبر، بعد إكمال التفتيش على الخط الذي يبلغ طوله ثمانمائة كم.