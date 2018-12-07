سيول وواشنطن توسعان التعاون الاقتصادي العالمي

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اتفقت سيول وواشنطن اليوم على توسيع التعاون في الاستراتيجية الاقتصادية العالمية لكل منهما.وقد عقد الجانبان الجولة الثالثة من الحوار الاقتصادي الكبير في واشنطن، بقيادة نائب وزيرة الخارجية لي تيه هو، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية مانيشا سينغ.وناقش الاجتماع طرق تعزيز التعاون، في ضوء سياسة البلدين المتعلقة بمنطقة المحيطين الهادي والهندي.كما اتفق الجانبان على زيادة التعاون في مجالات الأمن الصحي والطاقة والتمكين الاقتصادي للمرأة.واتفقا أيضًا على عقد الحوار الاقتصادي الكبير سنويًّا.يشار إلى أن الحوار الاقتصادي قد تم إطلاقه في ظل إدارة أوباما، ويعد اجتماع الأمس هو الأول منذ تولي الإدارة الجديدة للسلطة في كلا البلدين.