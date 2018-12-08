تعطل عمليات القطار بعد حادث القطار السريع

Photo : YONHAP News

خرج القطار فائق السرعة "كيه تي إكس" المتوجه إلى سيول عن قضبانه، بعد مغادرته مدينة كانغ نيونغ على الساحل الشرقي، صباح اليوم السبت.وقد خرجت أربعة عربات من مجموع 10 عربات عن القضبان.وكان على متن القطار مائة وثمانية وتسعون من الركاب، وثلاثة أفراد من طاقم القطار.وقد أصيب في الحادث خمسة عشر شخصًا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، دون الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة.ومن المتوقع أن يؤدي الحادث إلى تعطيل عمليات القطارات، طوال عطلة نهاية الأسبوع.وقد ذكرت وزارة النقل أن شركة كوريا للسكك الحديدية قد أرسلت نحو مائتين وخمسين عاملًا، لكن عمليات الترميم ستستمر حتى الساعة الثانية من صباح الاثنين.وقامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات للإشراف على الحادث.