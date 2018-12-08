موجة باردة تجتاح كوريا الجنوبية

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انخفضت درجات الحرارة في كوريا الجنوبية بصورة حادة في الأسبوع الثاني من ديسمبر، على الرغم من أن الشتاء قد بدأ للتو.وقد صدرت أول التحذيرات المتعلقة بالبرودة في مقاطعتي كيونغي وكانغ وون، بينما ظلت التنبيهات سارية في المناطق الوسطى من البلاد.وقد بلغت درجات الحرارة في هذه المناطق عشرة درجات مئوية تحت الصفر.ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية، فقد سجلت منطقة شيوروون في مقاطعة كانغ وون درجة حرارة صغرى 20 درجة مئوية تحت الصفر.وتعد هذه هي ثالث أدنى حرارة يتم تسجيلها في أوائل ديسمبر، منذ عام 2000.وأشار مسؤول في الوكالة إلى أن الرياح الباردة القادمة من الشمال أدت إلى انخفاض درجات الحرارة، كما دعا المسؤول إلى الانتباه إلى اشتعال الحرائق، حيث صدرت تنبيهات بشأن الطقس الجاف في بعض المناطق.