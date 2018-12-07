توقعات بتجاوز إجمالي دخل الفرد في كوريا 30 ألف دولار هذا العام

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من المتوقع أن يتجاوز إجمالي دخل الفرد في كوريا الجنوبية مستوى 30 ألف دولار هذا العام، رغم التوقعات بأن يسجل معدل النمو الاقتصادي الكوري أقل مستوياته خلال ستة أعوام.وتوقع البنك المركزي الكوري أن يصل إجمالي دخل الفرد في كوريا إلى 31 ألفا و243 دولارا هذا العام، بعد أن كان 29 ألفا و745 دولارا في العام الماضي، وبعد 12 عاما من تجاوزه مستوى 20 ألف دولار في عام 2006.وتوقع البنك أيضا أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري هذا العام إلى 2.7%، وهو ما يعد أقل مستوياته منذ عام 2012 عندما بلغ 2.3%.ويرجع السب في هذا التراجع إلى النزاعات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين وانخفاض الاستهلاك المحلي.