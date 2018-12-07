انتهاء المسح المشترك بين الكوريتين على ممر مائي عند مصب نهر الهان

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن عملية المسح المشترك بين الكوريتين على ممر مائي عند مصب نهر الهان قد انتهت بعد 35 يوما من بدء إجرائها، حيث بدأت هذه العملية يوم الخامس من شهر نوفمبر الماضي.وقد جاء هذا المسح تنفيذا للاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين الكوريتين يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي خلال الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين.وتعد عملية المسح هذه هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقية الهدنة في عام 1953.وكان فريقان من الكوريتين يتكون كل منهما من 10 أعضاء من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والخبراء المدنيين قد أجريا المسح المشترك على الممر المائي عند مصب نهر الهان والذي يصل طوله إلى 70 كيلومترا.وتم من خلال هذا المسح قياس عمق قاع الممر المائي والعمل المسموح به لملاحة السفن هناك، بحيث يتم بناء على نتائج المسح رسم خريطة ملاحية خاصة بمصب نهر الهان وتزويد السفن المدنية بها.وقال نائب وزير الدفاع الكوري "سوه جو سوك" إن السفن المدنية من الكوريتين سوف تتمكن من الملاحة بشكل حر وآمن في منطقة مصب نهر الهان اعتبارا من العام القادم.