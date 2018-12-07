افتتاح اجتماع لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في الخارج

افتتح اليوم الاثنين في سيول الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في الخارج، والذي يستمر انعقاده حتى يوم الجمعة القادم.ويشارك في الاجتماع 181 من السفراء والقناصل العامين المعتمدين في الخارج، وسيتم فيه بحث القضايا المتعلقة بالجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لتنويع سياساتها الدبلوماسية وخلق وظائف جديدة للشباب الكوريين في الخارج، ومواجهة التوترات التجارية الدولية، بالإضافة إلى سبل دعم تنفيذ نظام المناخ الجديد.كما سيبحث المشاركون أيضا القضايا المتعلقة بسبل تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها، وسبل زيادة التعاون الدولي لتحسين العلاقات بين الكوريتين.وقد عبرت وزارة الخارجية الكورية عن أملها في أن يكون اجتماع رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج فرصة لزيادة فهم المشاركين لتوجهات السياسات الدبلوماسية التي تنتهجها الحكومة الكورية.