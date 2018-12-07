ارتفاع طفيف في معدل تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين

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شهد معدل تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ارتفاعا طفيفا لأول مرة منذ عشرة أسابيع.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الثالث وحتى السابع من شهر ديسمبر الجاري على 2516 من المواطنين البالغين، بلغ معدل تأييد الرئيس "مون" 49.5%، بزيادة 1.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدل المعارضة فقد بلغ 45.2%، بانخفاض 1.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغ معدل تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 38.2% ، بزيادة 0.2% ، وتلاه كل من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بـ24.7%، وحزب العدل 8.5%، وحزب الإصلاح المستقبلي بـ5.9%، وحزب السلام الديمقراطي بـ2.3%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.