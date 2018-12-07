زيادة الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن البدانة بـ1.6 ضعف

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زاد حجم الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الكورية الناجمة عن البدانة بمقدار 1.6 ضعف خلال الثلاث سنوات الماضية.وطبقا لتقرير صادر عن المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي اليوم الاثنين، بلغ حجم الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن البدانة 11 تريليونا و460 مليار وون في عام 2016، أي ما يعادل 0.7% من إجمالي الناتج القومي.وأشار التقرير إلى أن 51% من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن البدانة تم تخصيصها في علاجات البدانة، ومنها 33% انخفاض في الإنتاجية، و10% خسائر ناجمة عن الوفيات المبكرة بسبب البدانة.وقال التقرير إن البدانة تسببت في زيادة تكاليف علاج أمراض السكر وضغط الدم العالي، بالإضافة إلى أمراض القلب.وأشار أيضا إلى أن المتوسط الفردي للتكاليف الطبية السنوية الناجمة عن البدانة بلغ 338 ألف وون في مقاطعة جنوب تشولا، و250 ألف وون في سيول.