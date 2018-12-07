واشنطن تفرض عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شماليين لانتهاكات حقوق الإنسان

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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الاثنين عقوبات على ثلاثة من كبار المسؤولين في كوريا الشمالية بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه تقرر فرض عقوبات على "تشيه ريونغ هيه"، أحد كبار مساعدي الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والمسؤول في حزب العمال الحاكم، موضحة أنه يتولى منصب مدير إدارة التنظيم والإرشاد في الحزب، التي تعد "أداة فعالة في تطبيق سياسات الرقابة والسيطرة على الشؤون السياسية لكل المواطنين الكوريين الشماليين".أما المسؤولان الآخران فهما وزير أمن الدولة الكوري الشمالي "جونغ كيونغ تيك"، ومدير قسم الدعاية والتحريض في حزب العمال "باك كوانغ هو".وأوضح وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" في بيان اصدره في هذا الشأن أن أولئك المسؤولين الكوريين الشماليين "هم المسؤولون بشكل مباشر عن ارتكاب أنشطة الرقابة الوحشية التي ترعاها الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وغيرها من الانتهاكات من أجل قمع المواطنين والتحكم فيهم". وبناء على هذا القرار، سيتم حظر المسؤولين الكوريين الشماليين الثلاثة من التعامل في النظام المالي الأمريكي أو التصرف في أي أصول لهم خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، كما سيُحظر على المواطنين الأمريكيين والمقيمين في الولايات المتحدة إجراء أي تعاملات معهم.